'Carpi, riaprire i parchi giochi per bambini il prima possibile'

'Siamo convinti che sia giunto il momento di dare un po' di respiro anche ai nostri bambini nel rispetto delle linee guida per la gestione in sicurezza in questa fase che “impongono la pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera'. A parlare è il Movimento 5 Stelle di Carpi.

'In alcune città si sono già viste delle aperture, quindi questo vuol dire che la cosa è fattibile nonostante le prime dichiarazioni della nostra amministrazione sia stata quella che “se poi qualcuno si contagia con le giostrine chi ne risponde”? Le norme vanno rispettate, ma è pur vero che ci si può organizzare e si possono ottenere entrambe le cose. L'intento è quello di realizzare un atto, che sia il più veloce possibile e che sia condiviso da tutti i gruppi e chiedere l'aiuto di volontari civili per le pulizie nell'immediato, però col progetto di formare i percettori del RdC e porre un programma di interventi sul territorio. I mezzi per farlo ci sono, le persone pure visto che i percettori di RdC devono svolgere lavori utili per il comune di residenza. Basta solo la volontà di tutte le parti per farlo - continuano i 5 Stelle -. La mozione è già pronta, è in attesa di essere discussa lunedì nella capigruppo per realizzare un documento unitario assieme al Sindaco per velocizzare la questione e riaprire i parchi giochi il prima possibile'.