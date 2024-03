Carpi, Righi vittima della paura di perdere: il Pd riaccoglie Morelli

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

C'ho uno scoop, uno è legato al sindaco ma non glielo dici e ti dico subito qual è sapendo il mezzo telefonico ...”. Siamo tornati all’autunno del 2018, ai tempi del Carpigate. Il sindaco èe lo scoop l’avrebbe avuto, che si preparava a modo suo alle elezioni del 2019. Inutile tornare sugli aspetti giudiziari e morali di quella vicenda, sviscerati in migliaia di pagine fra intercettazioni, informative, requisitorie, sentenze e articoli di giornale. Ma un dato è chiaro: da quel momento Simone Morelli è uscito dalla vita politica di Carpi e del Pd. È uscito dalla giunta di Alberto Bellelli, che gli ha ritirato le deleghe trovando le “ indiscrezioni lette sui quotidiani , tali fino al vaglio della magistratura, sufficienti ad incrinare il rapporto di fiducia nei confronti dello stesso”.

È uscito dalla politica e dalla vita sociale in generale, senza alcuna apparizione pubblica, salvo quel mese estivo nel quale è stato Presidente del Carpi Calcio, squadra poi fallita di lì a poco.



Ma oggi Morelli, grazie all’azione di Paolo Zanca – il commissario bolognese di Azione Modena – rientra in gioco, pronto, secondo gli addetti ai lavori meglio informati, ad attraversare da vicesindaco il portone di Palazzo Scacchetti. Perché?

Perché questa è la politica. Che è anche interpretazione. E il silenzio assoluto che Riccardo Righi, candidato sindaco uscito dalle primarie del Pd, sta manifestando su Morelli dice molto di più di mille vacui dibattiti e comizi. Dice che Righi, politicamente e caratterialmente parlando, è davvero il clone di Bellelli.



Perché il caso-Morelli per Bellelli non è esploso quando il suo settore è stato interessato dalle indagini dell’allora comandante dei carabinieri Alessandro Iacovelli; quando furono sequestrati quintali di faldoni; quando furono bloccati diversi eventi pubblici, anche in autotutela, coinvolgendo anche la curia e l’allora Vescovo Cavina.



Quando era chiaro che – al di là delle questioni giudiziarie per le quali, lo ripetiamo, tutto s’è risolto con assoluzioni piene – c’erano comunque un problema politico forte e un problema personale forte. No. Bellelli ha agito solo a seguito delle “indiscrezioni” a mezzo stampa. Bellelli s’è tenuto Morelli finché ha potuto o voluto o dovuto per poi scaricarlo quasi incolpando terzi – e solo la storia potrà dire chi fra i due aveva più interesse a far proseguire il loro rapporto.



Oggi siamo allo stesso punto. I più attenti hanno osservato che il simbolo di Azione non è nel manifesto elettorale di Riccardo Righi. Ma la reazione di Righi agli articoli di stampa che hanno indicato Morelli come referente di Azione non è stata quella più ovvia: “non siamo interessati a una interlocuzione con Morelli, dopo tutto quello che è successo”. Nessun comunicato, nessuna rottura, nessuna barriera, nessuna opposizione, niente di niente. Che in politica vuol dire piena apertura ma in silenzio. Segno che l’assessore uscente è interessato all’ex vicesindaco, al suo bacino elettorale e alla possibilità di averlo contro anziché con sé, perché impaurito da queste elezioni.

E che quella che doveva essere una discontinuità con il passato, rischia di esserlo ma al contrario: fuori Bellelli, dentro Morelli. A comandare sul nuovo dopo aver comandato sul vecchio.



Magath