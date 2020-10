Carpi, ristoratori in piazza: Muzzarelli condanna, Bellelli è con loro

'Oggi assieme ad Alberto Bellelli e a Mariella Lugli abbiamo partecipato alla manifestazione indetta da alcuni commercianti e ristoratori per chiedere che le loro attività non si ‘spengano’ - scrive la Gasparini -. È stata una manifestazione pacifica e legittima. Perché è vero che va fatto ogni sforzo per fare in modo che tutte quelle attività che oggi sono in sofferenza possano ritrovare la forza e la serenità. Per il bene di chi le conduce, di chi ci lavora e di tutto il paese. Ma è vero anche che il ‘nemico’ è il virus'.



Ieri in Consiglio Muzzarelli ha pronunciato tardive parole di comprensione verso i ristoratori scesi in piazza ('Malumore, stanchezza, preoccupazioni sono forti, il diritto di manifestare è garantito, ma guai a lasciare il campo alle strumentalizzazioni e alla violenza'), ma ormai quelle parole di stroncatura ('abbiamo accolto con piacere la dissociazione esplicita da parte dei partecipanti all’incontro da ogni manifestazione pubblica di protesta') restano come una ferita verso chi chiedeva solo comprensione dalla propria amministrazione comunale.



g.leo.