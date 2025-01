Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dopo alcune segnalazioni arrivate all’Amministrazione, nella mattina di oggi, martedì 14 gennaio, la Polizia Locale di Carpi ha rinvenuto, a poche ore dalla sua scomparsa, la copia della statua di Renzo Baraldi “Flora”, collocata nel centro del giardino di Via Catellani, che circonda il convento di San Nicolò.In mattinata, era stata denunciata la scomparsa dell’opera, divelta dalla sua base e inizialmente trafugata. In seguito, grazie all’intervento degli agenti del Comando di Carpi, questa è stata ritrovata poco distante, ben nascosta e non visibile. Sono stati effettuati interventi di recupero sull’opera che sarà ora oggetto di manutenzione, per poterla ricollocare nella sua sede.'Ringrazio gli agenti per il lavoro di pronto-intervento nel recupero della Flora, scomparsa che ci ha fatto pensare ad un atto vandalico. Faremo delle indagini per ricostruire l’accaduto - commenta il Sindaco Righi -. La statua tornerà quindi al suo posto, ma questo gesto, che sia di goliardia o meno, ci deve far riflettere sul rispetto dovuto ai simboli della nostra comunità'.