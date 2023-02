Carpi, rompe finestrini delle auto in sosta: denunciato 40enne

La polizia locale di Carpi ha denunciato per danneggiamento aggravato un uomo di 40 anni, accusato di aver danneggiato alcune automobili in sosta, rompendone i finestrini: i fatti sono avvenuti nel piazzale della Meridiana, e gli agenti sono stati attivati da segnalazioni di alcuni cittadini.

Grazie all’immediato controllo delle videocamere di sorveglianza, la Polizia Locale ha rintracciato poco distante una persona ritenuta corrispondente a quella ripresa nelle immagini ad alta definizione.

Da qui l’identificazione con “fotosegnalamento”, e la successiva denuncia alla Procura della Repubblica di Modena.

