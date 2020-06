Carpi, ruba bici e pubblica annuncio per venderla: denunciato minore

La bicicletta da corsa, del valore di mille euro, era stata lasciata incustodita per qualche minuto dal proprietario. Il tempo di entrare in un negozio del centro di Carpi e all'uscita la bicicletta non c'era più. Immediata la denuncia ai Carabinieri che poco dopo hanno individuato la bici descritta su un noto sito di acquisti online. Fingendosi acquirenti, hanno concordato l'acquisto e luogo per l'appuntamento per consegna del mezzo. Ad attenderli c’era un ragazzo carpigiano, con la biciletta rubata. Lui è stato bloccato e denunciato per ricettazione alla Procura dei minori di Bologna. Il mezzo è stato sequestrato e riconsegnato al proprietario.