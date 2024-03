Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La donna all’interno di un supermercato è stata ripresa dal sistema di video sorveglianza mentre rubava un portafoglio dalla borsa appesa sul carrello della vittima intenta a fare la spesa, per poi muoversi a passo veloce verso l’uscita, dove è stata fermata da personale della sicurezza, che nel frattempo aveva informato il 112.I carabinieri, immediatamente intervenuti, hanno accertato i fatti e recuperato il portafoglio, ancora in possesso della donna, che è stato restituito all’avente diritto.L’indagata con a carico diversi precedenti specifici, allo scopo di evitare l’arresto ha dichiarato ai militari di essere incinta esibendo un test positivo di gravidanza, che è stato però smentito da analisi cliniche ospedaliere.Condotta in mattinata davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo, è stata sottoposta al divieto di dimora nella Provincia di Modena.