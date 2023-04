Carpi, sabato 22 Traversa San Giorgio chiusa, le alternative

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La chiusura sarà segnalata da segnaletica in loco, e sarà in servizio personale della Polizia Locale dell’Unione; il suggerimento è di evitare per quanto possibile la zona, in caso contrario questi sono i percorsi alternativi consigliati:Direzione Correggio-Soliera – Per chi giunge alla rotatoria di Santa Croce (intersezione con via delle Nazioni Unite) da Ovest (Correggio): direzione obbligatoria verso Nord (tangenziale “Losi”); per raggiungere la S.S. Romana (Gargallo, Soliera, Modena) proseguire fino alla rotatoria sull’intersezione con le vie Rezdore e Cattani, e imboccare la prima uscita (via Cattani); restare su via Cattani fino alla rotatoria sull’intersezione con le vie Ugo da Carpi e Mulini Interna, e qui prendere la prima uscita (via Mulini Interna) quindi seguire segnaletica per le destinazioni Sud (Gargallo, Soliera, Modena).Direzione Soliera-Correggio – Lo stesso percorso vale, in senso inverso, per chi giunge alla rotatoria su via Mulini da Sud (Gargallo o Soliera) e deve andare verso Correggio o entrare in A22: percorrere via Mulini fino alla fino sull’intersezione con via Ugo da Carpi, prendere la terza uscita (via Cattani), percorrerla fino alla rotatoria sulla tangenziale “Losi”, prendere la terza uscita e proseguire sulla tangenziale in direzione Correggio.Per informazioni. Polizia Locale Unione Terre d’Argine 059649555.