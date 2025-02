Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Domani, sabato 8 febbraio, dalle 10 riapre al traffico via Traversa San Giorgio. Lo ha comunicato Anas, in qualità di ente gestore, emanando l’ordinanza che consente la riapertura alla circolazione dei veicoli del tratto della strada interessato dai lavori di realizzazione del sottopassaggio ciclo-pedonale da parte di Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.Sul tratto riaperto, ma ancora interessato dal cantiere, sono in vigore fino al 31 marzo il limite di velocità di 30km/h e il divieto di sorpasso su tutte le corsie.Collegati al proseguimento dei lavori per il sottopasso sono anche i divieti di transito istituiti dalla Polizia locale delle Terre d’Argine in via Bassa, con l’obbligo di proseguire diritto su via Bollitora interna, e in via Bersana all’intersezione con via Meloni di Santa Croce (il divieto non si applica ai residenti).