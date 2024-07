Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Lascia il padre Dario, la mamma Marcella e le sorelle Noemi e Asia.'La comunità dell' IPSIA Vallauri è profondamente colpita e addolorata per la prematura scomparsa di Mattia Spigato, ex studente della nostra scuola. Ricordiamo con affetto la sua passione, il suo sorriso e la sua energia, la sua generosità e il suo sguardo curioso e aperto al mondo - scrive la scuola -.Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di immenso dolore'.