Carpi, scontro auto moto, grave centauro

È di un ferito grave il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 maggio, in via Bollitora a Carpi. Poco dopo le 16, una moto si è scontrata violentemente con un’auto, in un impatto che ha visto ad avere la peggio il motociclista, un uomo di 37 anni.



L'uomo sarebbe stato sbalzato dalla sella a diversi metri di distanza a causa della violenza dell’urto. Alla guida dell’autovettura coinvolta nello scontro si trovava un anziano di 85 anni, che fortunatamente è rimasto illeso.



Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso, che hanno prestato le prime cure al motociclista prima di trasferirlo in codice rosso all’ospedale di Baggiovara. Le sue condizioni sono gravi ma al momento non si hanno ulteriori aggiornamenti.



Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi di legge e per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, al vaglio della polizia locale di Carpi. Il traffico è rimasto bloccato per oltre un’ora, con disagi alla circolazione in entrambe le direzioni.