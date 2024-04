Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La Cgil di Modena, insieme alla Flc Cgil esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Diana Terzi, Rsu e dirigente provinciale della Flc Cgil come componente dell’Assemblea Generale - si legge in una nota -. Diana era una militante vera, e il suo lungo e costante impegno nel sindacato è stato sempre animato da profonda passione e solidi valori. Mancherà alla comunità del liceo Fanti, che l’ha amata e stimata come insegnante, e mancherà tantissimo alla nostra Organizzazione e alle tante Rsu che hanno avuto modo di conoscerla e apprezzarla. Alla famiglia e al suo compagno vanno il nostro abbraccio e le nostre condoglianze'.