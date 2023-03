'Carpi, serve Comitato di monitoraggio dei fenomeni delinquenziali'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













terza rapina in un supermercato della città esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza, insieme a quella dell'intera città, a chi ha subito questi furti. Dal 2020 siamo molto preoccupati ed allarmati dalla questione sicurezza su Carpi, infatti abbiamo portato più atti che vanno nella direzione di avere più agenti sul nostro territorio, sia come polizia locale, sia per agenti della Polizia di Stato, con un lavoro fatto in sinergia con i nostri senatori e deputati'.A parlare è Eros Andrea Gaddi, consigliere Movimento 5 Stelle Carpi.'La nostra deputata M5S Stefania Ascari ha già presentato da tempo in Parlamento e al Governo, la richiesta di passaggio dalla fascia B alla fascia A e continua a sollecitare il potenziamento della Questura di Modena, quindi a cascata anche del numero di agenti che sarebbero messi in forza al commissariato di Carpi.Inoltre sta sollecitando con ordini del giorno e interrogazioni, già approvate, il potenziamento degli uffici immigrazioni delle Questure e Prefetture. Come MoVimento 5 Stelle Carpi condanniamo questi atti e chiediamo all’Amministrazione di muoversi nei tavoli opportuni, per ottenere l’elevazione, atto non votato dalle destre cittadine poco tempo fa. Come proposta sarebbe opportuno un Comitato o Commissione comunale di monitoraggio dei fenomeni delinquenziali'.'Tale comitato ha il compito di assistere il Consiglio Comunale e la Giunta nell’analisi e nel monitoraggio dei fenomeni delinquenziali, in particolare microdelinquenza, criminalità organizzata…Un comitato o commissione composto dal sindaco o un suo delegato, dal presidente del Consiglio comunale e da due consiglieri comunali di maggioranza e due consiglieri di minoranza eletti a scrutinio segreto - continua Gaddi -.

Sarebbe opportuno anche che della commissione o comitato, ne facessero parte tre rappresentanti espressione di organismi o associazioni cittadine impegnati nel settore del volontariato, della prevenzione della devianza, illegalità e criminalità e tre rappresentanti espressione delle categorie professionali e del mondo del lavoro'.



'Questi tre episodi hanno creato un clima di allarme e preoccupazione nell'intera comunità. Mi auguro che il responsabile o i responsabili siano al più presto identificati ed arrestati. Ringrazio le forze dell'ordine impegnate in questa indagine e invito tutti i cittadini che abbiano visto qualcosa a riferire tutti i dettagli alla Polizia di Stato. Speriamo inoltre che le Terre d’Argine diano seguito all’aumento dell’organico della Polizia Locale per maggiore pattugliamento dei supermercati cittadini, liberando anche personale dagli uffici. Dispiace vedere la maggioranza e le destre criticarsi a vicenda senza voler davvero fare qualcosa per migliorare la sicurezza nella nostra città. Uno squallido gioco politico che ci ha stancato in consiglio comunale. Come MoVimento 5 Stelle, da sempre abbiamo dimostrato di guardare al di là del nostro tornaconto politico in inutili polemiche, ma con i fatti e atti depositati perché per noi davvero, la sicurezza dei nostri concittadini deve essere la priorità assoluta, nella speranza che gli altri partiti la smettano nella lotta destra-sinistra, ma che si faccia davvero qualcosa'.