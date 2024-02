Carpi, fugge al controllo della Polizia poi prende a calci gli agenti: arrestato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel corso dell’attività, sono state identificate complessivamente 107 persone, di cui 20 straniere, controllati 35 veicoli, anche con la predisposizione di cinque posti di controllo lungo le principali arterie cittadine per il monitoraggio dei flussi veicolari in ingresso ed uscita dalla città. Effettuate verifiche, estese agli avventori, presso quattro bar.Sono state pattugliate infine tutte le zone residenziali, anche quelle più periferiche, e le principali aree verdi. Controllato anche uno stabile in disuso in via Brennero.Alle ore 17.

30, la Volante ha proceduto all’arresto di un cittadino tunisino di 26 anni per il reato di resistenza e lesioni personali a Pubblico Ufficiale. Una pattuglia, nel transitare in via Santa Chiara, ha notato l'uomo in sella ad una bicicletta - proveniente proprio da via Brennero. Ala vista della Polizia, ha tentato invano la fuga. Inseguito a piedi e raggiunto da quattro agenti, ha opposto loro resistenza, offendendoli e colpendoli con calci.

Gli operatori, refertati presso il Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino, sono stati dimessi con prognosi di sette giorni.

All’esito della direttissima di questa mattina, l’arresto è stato convalidato e applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Modena.