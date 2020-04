Carpi, simula smarrimento di 15.000 euro: smascherato dai Carabinieri

Non aveva calcolato che ciò che avrebbe raccontato ai Carabinieri non avrebbe avuto riscontro con ciò che era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della filiale di Carpi della Banca Popolare di Milano dove l'uomo, un carpigiano di mezza età, titolare d'azienda, si era recato per depositare alcune cassette contenenti denaro contante. Ventimila euro, dividi in tre bussolotti. Una volta giunto davanti alle cassette di sicurezza in cui depositarli, l'uomo ha pensato di trattenersene uno, quello con 15 mila euro, e di denunciarne lo smarrimento in caserma dopo che la banca, attraverso le consuete comunicazioni, aveva informato l’azienda della presa in carico della somma versata. Ai Carabinieri di Carpi non c’è voluto molto a capire che nulla era stato smarrito; dalla visione delle telecamere i militari hanno accertato che l’uomo, dopo aver depositato due dei tre bussolotti, si è allontanato con il terzo, nascondendoselo nella giacca.Ora ora rispondere di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico.