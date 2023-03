Carpi, spaccia droga davanti all'ospedale: arrestato

Dalla perquisizione personale sul posto durante la quale sono state sequestrate le dosi, i Carabinieri sono passati a quella domiciliare dove l'uomo aveva allestito una base per il confezionamento della droga. Materiale di vario tipo, bilancino di previsione, oltre ad una ingente dose di sostanza, ovvero 241 grammi di cocaina e 19 grammi di hashish. Tutto sequestrato.L'uomo è stato tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e condotto presso la locale Casa Circondariale di Modena.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.