Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nella mattinata del 30 giugno scorso la polizia ha notato in viale dei Cipressi il giovane, che alla vista della Polizia, è scappato come per eludere un eventuale controllo.Gli agenti lo hanno raggiunto e fermato in via Catellani. Durante la fuga il 28enne ha tentato di disfarsi, lanciandolo a terra, di un panetto di hashish per un peso complessivo di 77,7 grammi, subito recuperato dagli operatori. Sulla sua persona sono stati rinvenuti ulteriori tre involucri in cellophane termosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 2,2 grammi. All’esito dell’udienza, il Giudice per le Indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.