Voto a Carpi, stasera vertice centrosinistra: Taurasi ora è in netto vantaggio

Quello che è certo è che per Taurasi, dopo le montagne russe, la via adesso pare tutta in discesa. Fra i partecipanti all’incontro di stasera, infatti, è difficile trovarne uno che sostenga Righi. Non lo sosterrà Italia Viva, rappresentata presumibilmente dall’ingegnere Marc’Aurelio Santi. Infatti il partito che è rappresentato in regione da Mauro Felicori – quello che nel 2021 proponeva le carrozze dei treni separate per i non vaccinati, ma questo c’entra poco – avrebbe già dato indicazione precisa di sostenere Taurasi, già renziano e alle dipendenze di quell’assessorato.

Non lo sosterrà Rossano Bellelli, che i più dicono essere deluso per essersi visto ridurre la propria influenza in questo mandato, fino a restare senza assessori di riferimento. Non lo sosterranno i Verdi, specie se le trattative saranno condotte dall’ex assessore Carmelo Alberto D’Addese, che invece pare preferire Taurasi. E non lo sosterrà di certo la delegazione del PD, se gli ambasciatori saranno Daniela Depietri, che con Alberto Bellelli ha un conto aperto da 5 anni avendo fatto un solo mandato da assessore invece dei canonici due, e Maurizio Maio, politicamente e culturalmente molto più vicino a Santi e Rossano Bellelli che al suo Sindaco. Difficile che si possano sbilanciare – esponendosi a favore di Righi - due sindacalisti esperti come Tamara Calzolari e Cesare Galantini, fiutando l’aria in senso opposto.



Difficile poi anche fare previsioni sulla posizione dei principali esponenti storici del PD, in particolare dell’ex sindaco Enrico Campedelli, del portavoce del Sindaco Simone Tosi e dell’ex parlamentare Manuela Ghizzoni. Non ci sarà Azione stasera, ma anche il partito di Calenda sembra orientato su Taurasi tanto è vero che il commissario provinciale Paolo Zanca lo incontrerà a Bologna all'inizio della prossima settimana. Non trovano riscontri, invece, i presunti malumori per la fuga in avanti di Taurasi, che avrebbe già presentato il “suo” programma prima del confronto ufficiale con gli alleati. Anzi: qualcuno s’è complimentato per l’ottima mossa tattica nell’anteporre a tutto la sicurezza: ponendo le basi per un’alleanza con Carpi Futura e per scippare voti alla destra.



Destra che – dagli incontri degli ultimi giorni - pare voler finalmente convergere sul nome di Annalisa Arletti, moglie di Michele Barcaiuolo. Anche come contropartita di equilibrio per FDI laddove fosse confermata da Roma la candidatura a Modena di Piergiulio Giacobazzi di Forza Italia.

Magath