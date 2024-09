Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’uomo, un tunisino di 33 anni con qualche precedente penale e senza una fissa dimora, è stato sorpreso dal proprietario e, per eludere l’identificazione, ha cercato dapprima di nascondersi dentro casa, per poi cercare la fuga all’esterno dopo essersi divincolato dalla presa del padrone di casa e di altri condomini giunti in suo soccorso.Raggiunto il cortile, l’individuo si è impossessato di un coperchio metallico con il quale minacciare i suoi inseguitori, nel tentativo di eludere il blocco. E' stato tuttavia fermato dalle vittime e consegnato ai Carabinieri nel frattempo intervenuti.Arrestato per tentata rapina impropria, è stato portato in carcere a Modena, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.