Carpi, tentano colpo allo stabilimento Liu Jo: arrestati

Colpo solo tentato nello stabilimento Liu Jo di Carpi, perché l'attivazione del sistema di allarme ha probabilmente messo in fuga i due prima che potessero mettere a segno il furto programmato. Un colpo sicuramente programmato visto che i due campani fermati dai Carabinieri di Campogalliano sono conosciuti come due trasfertisti del crimine. Ovvero soliti a spostarsi dal sud al nord solo per commettere rapine. Utilizzando anche, come in questo caso, mezzi presi a noleggio. A roninare i piani il sistema di allarme dello stabilimento del noto marchio di abbigliamento nel quale alle 2 della notte avevano tentato di introdursi. Ma qualcosa, appunto, per loro è andato storto. L'allarme è scattato e così anche la loro fuga. Ma l'intervento dei Carabinieri è stato pressoché immediato al punto da consentire ai militari di arrivare sul posto ed incrociare i due fuggitivi in uscita dall'area aziendale. Gli accertamenti hanno consentito di appurare che i due erano soggetti noti a questo genere di crimine e che il furgone che stavano utilizzando era a noleggio. Ed è così che per loro si sono aperte le porte del carcere ed il loro rientro a casa non sarà così immediato.