Carpi, tiene aperta la sala slot con 50 clienti: denunciato

Quando ieri sera, alle ore 21, i Carabinieri di Carpi, nel corso dei controlli specifici sul territorio per verificare il rispetto delle disposizioni imposte dal nuovo decreto per l'emergenza coronavirus, sono entrati nella sala slot cittadina gestita da un cittadino cinese, hanno trovato, all'interno, una cinquantina di persone sedute ai tavoli. Violazione palese delle disposizioni del decreto che impone la chiusura delle sale slot e ha fatto scattare la denuncia alla procura per il gestore e la segnalazione al sindaco per le procedure di sospensione dell'attivitàIl locale è stato fatto velocemente sgomberare.