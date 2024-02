Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Grazie a quella denuncia, gli agenti della polizia locale carpigiana - dopo aver analizzato il dispositivo e consultata la banca dati nazionale - sono risaliti al titolare, che così è potuto venire a ritirarlo, esprimendo particolare gratitudine per il ritrovamento e la riconsegna del prezioso strumento (oltre duemila euro di valore).'E’ sempre importante denunciare lo smarrimento o il furto dei dispositivi elettronici, perché grazie alla denuncia è possibile risalire ai legittimi proprietari. Colgo l’occasione per ringraziare la grande collaborazione dei cittadini che, come in questo caso, consegnano oggetti di valore al nostro Ufficio oggetti smarriti. Va ricordato che chi fosse sorpreso a detenere uno smartphone rubato, viene denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di ricettazione, e gli viene immediatamente sequestrato il dispositivo' - sottolinea Davide Golfieri, comandante della Polizia Locale dell’Unione.