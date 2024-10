Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel pomeriggio di ieri la polizia è intervenuta in un esercizio commerciale in via Nuova Ponente a Carpi, dove l’addetto alla vigilanza ha sorpreso l’indagato, all’interno di un camerino, mentre manometteva con una tenaglia il dispositivo antitaccheggio, applicato su un paio di pantaloni che aveva già indossato. Il 18enne, vistosi scoperto, nello scappare ha spinto l’addetto alla sicurezza, procurandogli un trauma alla mano. All’esito dell’udienza, svoltasi nella giornata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.Sempre la Polizia di Carpi, lo scorso 4 ottobre, ha denunciato quattro cittadini tunisini per il reato di invasione di terreni o edifici. Gli agenti del Commissariato di P.S. sono intervenuti presso uno stabile da ristrutturare, in quanto era stata segnalata la presenza di persone estranee all’interno dell’edificio.Sul posto, gli operatori hanno fermato ed identificato i quattro uomini, tutti privi di documenti di riconoscimento, di cui tre sono risultati - da successivi accertamenti - irregolari sul territorio nazionale.Con l’ausilio dell’unità cinofila della Polizia Locale di Modena sono stati rinvenuti all’interno dello stabile 2,7 grammi di hashish.