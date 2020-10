Carpi, ubriaco sulla Romana Nord: rifiuta alcoltest. Caso in Procura

Viaggiava sulla strada Provinciale 413 Romana Nord tra Carpi e Novi e per questo è stato fermato dalla polizia municipale dell'Unione Terre d'Argine, impegnata in un controllo serale sulla viabilità. Gli agenti, mentre procedevano sulla Provinciale, hanno notato, venerdì sera, l'uomo transitare ed hanno sottoposto il veicolo a un controllo. Al volante dell'auto un 45enne di Carpi. L'uomo, che appariva agli agenti in evidente stato di ebbrezza, ha rifiutato l'alcoltest e per questo è stata verbalizzata a suo carico la sanzione più alta prevista dall'articolo 186 del Codice della Strada. Va detto che in questi casi è prevista una multa da 1500 a 6000 euro e l'arresto da sei mesi a un anno, ma ovviamente sul caso specifico la decisione spetterà al giudice. La polizia municipale sta depositando in queste ore gli atti in Procura che si occuperà delle indagini del delicato caso.