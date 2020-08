Carpi, un dipendente comunale positivo al test Covid

Un dipendente del Comune di Cari è risultato positivo al test del Covid-19: la persona, la cui attività non prevede rapporti con il pubblico, sta trascorrendo il periodo di isolamento a domicilio.

'La situazione è costantemente seguita dal Servizio di igiene pubblica dell'Ausl, che sta tracciando, in collaborazione con il Comune, i contatti più stretti per avviare le procedure previste - si legge in una nota -. Al momento, non è stato chiesto all'amministrazione di mettere in campo alcuna azione particolare: soltanto di continuare a rispettare le normali regole del distanziamento, dell’uso della mascherina, di lavarsi spesso le mani'.