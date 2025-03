Carpi, una rotonda per l’imprenditore Renato Crotti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La rotonda che si trova tra via Cattani e la tangenziale Bruno Losi sarà intitolata a Renato Crotti, imprenditore carpigiano della maglieria scomparso nel 2015 a 93 anni. La cerimonia di intitolazione, aperta a tutti coloro che vogliono partecipare, si svolgerà domenica 2 marzo, alle 10, ai margini della rotonda. Intervengono il sindaco di Carpi Riccardo Righi, la vice sindaca Mariella Lugli, il giornalista Rossano Bellelli, amici e familiari.

La targa riporterà la dicitura “Renato Crotti. Imprenditore carpigiano dell’industria del tessuto a maglia”. Fondatore della Silan nel 1948, fu uno degli artefici del miracolo economico che rese Carpi la capitale della maglieria. Nel 1974 fu insignito dal Presidente della Repubblica del titolo di Cavaliere del lavoro.

In concomitanza con lo svolgimento della cerimonia, tra le 9.30 e le 10.30, è prevista una deviazione del traffico sulla tangenziale Losi: le auto provenienti da Correggio saranno indirizzate a destra, su via Cattani, mentre rimangono percorribili normalmente gli altri assi viabili della rotatoria. Per regolare il traffico sarà presente una pattuglia della Polizia locale.

In caso di maltempo, dopo la scopertura della targa la cerimonia si sposterà nella sala congressi del vicino hotel Carpi, in via delle Magliaie.