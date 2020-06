Carpi: vende un garage pignorato, fugge ma la Polizia lo blocca

Nel 2007 con un compromesso di vendita per 5000 euro aveva ceduto un garage agli inquilini dello stesso stabile in cui abitava. Due anziani ignari che il garage che stavano comprando sarebbe stato pignorato all'uomo per morosità. Dopo avere incassato i 5000 euro l'uomo, un 45enne, accusato ora di truffa, ha fatto perdere le proprie tracce rifugiandosi nella provincia di Verbano Cusio Ossola dove è stato raggiunto dalla Polizia di Stato



I fatti risalgono al 2007 quando una coppia di anziani si era accordata con l'uomo per l’acquisto di un garage di pertinenza dell’appartamento di quest’ultimo.

La coppia di anziani, ignara di quanto stesse accadendo e convinta di essere proprietaria dell’immobile, in quanto pagato per intero, aveva preso possesso del garage, utilizzandolo fino al marzo dell’anno scorso quando il nuovo proprietario, che aveva acquistato all’asta l’appartamento con le relative pertinenze, ne ha rivendicato legittimamente la proprietà.

Gli anziani, loro malgrado, sono stati costretti a consegnare il garage al nuovo proprietario, realizzando di essere stati truffati.

A seguito di denuncia sporta dai malcapitati, sono partiti una serie di accertamenti da parte degli investigatori del Commissariato di P.S. di Carpi, che hanno permesso di identificare il truffatore.





La Polizia di Stato di Carpi blocca e denuncia un borseggiatore





Denuncia, da parte degli agenti del Commissariato di P.S. di Carpi anche nei confronti un 39enne residente a Carpi, resosi responsabile di un borseggio ai danni di una cliente di un supermercato cittadino.

Poco prima dell’inizio dell’emergenza sanitaria da COVID-19, una carpigiana di 49 anni aveva denunciato il furto del proprio portafoglio, mentre era intenta a fare la spesa

Grazie anche all’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, gli investigatori sono riusciti a risalire all’autore del furto.

Il 39enne, di fatto, dopo aver individuato la vittima, l’aveva seguita all’interno del supermercato, attendendo il momento favorevole per sottrarle il portafoglio.

Si tratta di un noto pregiudicato con a carico numerosi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio.