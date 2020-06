Carpi: vendeva alcolici a minori, denunciato titolare, licenza sospesa

Pare che la vendita irregolare di alcolici a minori avenisse regolarmente in quel negozio di generi alimentari in centro storico, a Carpi. Una serie di irregolarità monitorate da diversi servizi degli agenti del commissariato di Polizia di Carpi. Fino al momento in cui gli agenti hanno deciso di entrare in azione, contestando al titolare le irregolarità.

L’uomo, più volte denunciato penalmente e sanzionato amministrativamente (la normativa prevede infatti la denuncia penale qualora gli alcolici o i super alcolici vengano venduti a soggetti infrasedicenni, quella amministrativa se la somministrazione riguarda minorenni ultra sedicenni), ha continuato imperterrito nella sua condotta. Ora nei suoi confronti, oltre alla denuncia, è stato disposto l'obbligo di chiusura per 15 giorni con relativa sospensione temporanea della licenza.

Nella foto, il commissariato di PS di Carpi