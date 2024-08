Carpi, Vigili del Fuoco ancora senza autoscala: il sindaco scrive al Ministro

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

“Qualche settimana fa, a seguito di ulteriori segnalazioni da parte dei sindacati di categoria, ho scritto personalmente una lettera al Ministro degli Interni Piantedosi per avere qualche ragguaglio sulla situazione delle attrezzature e dei mezzi del Comando di Modena, in particolare mi riferisco all’autoscala che dovrebbe essere in dotazione al Distaccamento di Carpi.

Dico dovrebbe perché, dal suo arrivo sul territorio del nostro Distaccamento, non è mai stata nelle disponibilità dei nostri Vigili del Fuoco, se non per periodi brevissimi, andando a creare non pochi disagi organizzativi nella gestione delle operazioni di soccorso.” specifica il Sindaco Righi che continua: 'Ne abbiamo avuta la più recente dimostrazione qualche giorno fa, a seguito del maltempo e del forte vento che ha colpito la nostra Provincia e anche Carpi, per un intervento che richiedeva la presenza di questa autoscala che però è arrivata da Modena.”



“L’assegnazione dei mezzi e delle attrezzature viene direttamente dal Ministero. I fatti di qualche giorno fa testimoniamo, se mai fosse servito, l’urgenza di questa assegnazione. La nostra comunità aspetta con impazienza la risposta del Ministro Piantedosi alla mia lettera” conclude il Sindaco.