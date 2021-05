Carpigate, assolto l'ex vicesindaco di Carpi Simone Morelli

La sentenza è stata emessa poco fa in Tribunale a Modena dal giudice Pasquale Liccardo. Simone Morelli, l'ex vicesindaco di Carpi a processo per tentata concussione, è stato assolto con formula piena. Difeso dall'avvocato Giovanni Gibertini, Morelli esce così pulito dal processo che era scaturito da una costola del Carpigate. Per l'accusa Morelli, abusando della qualità di vice sindaco di Carpi e assessore con delega al centro storico, aveva cercato di favorire una attività commerciale a discapito di altri due negozianti nel posizionamento di dehor, anche il Comune di Carpi si era costituito parte civile. Oggi l'accusa aveva chiesto una condanna a un anno e mezzo, per i giudici però quella accusa non era fondata e per Morelli è la fine di una lunga odissea. In attesa delle motivazioni della sentenza, per Morelli resta a questo punto, salvo un ricorso della accusa in Appello, solo il filone della inchiesta per tentata diffamazione ai danni del sindaco Alberto Bellelli.