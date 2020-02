Carpigate, Soranna: 'Ho solo trasmesso la bozza di una interrogazione'

'Spiace che la Procura abbia preso questa decisione che appare non solo sbagliata ma, a tratti, davvero incomprensibile. La procura ha accertato come non vi siano mai stati accordi o contatti tra il sottoscritto ed altri imputati, eppure continua a ritenere che vi sia stato concorso nel tentare di diffamare il sindaco. Il sindaco sa perfettamente che non vi furono contatti o accordi tra il sottoscritto ed altri imputati eppure continua a perseguire non si sa bene quale obbiettivo'. Così l'ex militante leghistacommenta il decreto di citazione a giudizio in base al quale egli andrà a processo per tentata diffamazione insieme all'ex vicesindaco di Carpie alla consigliera M5Snel filone parallelo al caso Carpigate nei confronti del sindaco di Carp'È un dato, non dubitabile, che mi sia limitato a trasmettere il testo della bozza di un’interrogazione regionale ad un giornalista, fornendo anche il recapito del consigliere che era in procinto di depositarla.