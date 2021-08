Pavullo, scontro auto-furgone ai Carrai, due feriti e circolazione bloccata

Cause e condizioni dei feriti in corso di accertamento in relazione all'incidente avvenuto questa mattina, alle ore 8, sul tratto pavullese della Strada Statale SS12 Giardini Nord all'altezza del nuovo passaggio dei Carrai. Qui un furgone Ducato ed una Renault sono entrati in collissione. L'auto è andata in testacoda. Sul posto, allertati immediatamente, i mezzi di 118 e di Vigili del Fuoco che hanno estratto i due conducenti feriti da entrambi i mezzi. Affidati ai sanitari. Attivato anche l'elisoccorso. Sul posto, per i rilievi di legge e per regolare il traffico, bloccato in entrambe le direzioni, la Polizia Locale dei comuni del Frignano. Forte l'impatto sulla viabilità locale nell'ora di punta e in un passaggio fondamentale nel collegamento con la pianura. Una coda di alcuni chilometri si è creata sulla Statale per i mezzi diretti a PavulloLe Strade alternative disposte da Pavullo verso Modena prevedono la deviazione all’altezza di via per Polinago poi direzione via Bottegone; da Modena con direzione Pavullo deviazione all’altezza di via BottegoneNotizia in aggiornamento