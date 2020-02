Carrai Pavullo: dalle 9,45 possibili chiusure al transito veicolare

Disagi dovuti a chiusure al traffico veicolare in concomitanza con le operazioni di bonifica da residuati bellici trovati nel cantiere. Sono quelli previsti giovedì 20 febbraio dalle ore 9,45, a Pavullo, nel tratto della strada statale 12 in località Carrai, dove è aperto il cantiere per la realizzazione del nuovo tratto di strada. Il corpo unico di Polizia Municipale specificato che non si tratterà di una chiusura dalle 9,45 ma che dalle 9,45 saranno possibili chiusura, non preventivabili. Gli agenti saranno sul posto per procedere di volta in volta, alla chiusura del transito.