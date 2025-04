Casa della Comunità di Soliera: da domani servizi a pieno regime

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Entra a pieno regime l’attività della Casa della Comunità di Soliera: da domani, mercoledì 2 aprile, infatti, agli ambulatori dei Medici di medicina generale già attivi dalla fine dello scorso settembre si andranno ad aggiungere tutti gli altri servizi previsti nella progettazione della nuova struttura territoriale. La struttura, che si trova all’angolo tra via Roma e via Muratori, è stata oggetto di un intervento di ristrutturazione dal costo di circa due milioni di euro, sostenuto dal Comune di Soliera.

In particolare al piano terra troveranno spazio il Punto prelievi, il Consultorio familiare, l’Infermieristica di comunità, la Pediatria di comunità e gli ambulatori specialistici di Endocrinologia, Cardiologia e Angiologia, mentre al secondo piano saranno attivi locali dedicati alla Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze e alcuni sportelli gestiti da associazioni di volontariato del territorio.

Al primo piano, come già ricordato, sono attivi da circa sei mesi gli ambulatori di alcuni Medici di Medicina Generale, con ingresso da via Muratori.