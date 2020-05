Casa Serena Sassuolo: visite vietate fino a lunedì

Fino a lunedì 25 maggio non sarà possibile fare visita agli anziani ospiti di Casa Serena.Lo stabilisce l’ordinanza n°73, firmata questa mattina dal Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani valida, appunto, fino a lunedì prossimo compreso.“La pandemia tutt’ora in corso – commenta il Sindaco – come noto ha colpito soprattutto le fasce più fragili della popolazione, in particolar modo gli anziani. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a veri e propri bollettini di guerra uscire dalle residenze assistite di tutta Italia, ma non a Sassuolo: la decisione, sicuramente non semplice, di impedire le visite sin dall’inizio assieme alla professionalità ed alla diligenza degli operatori hanno sicuramente contribuito a far si che, sino ad ora, gli ospiti di Casa Serena non siano stati assolutamente intaccati da Covid -19.Per far si che tutto ciò prosegua anche in questo momento delicato di transizione tra lock down e riaperture, in cui ancora non ci sono linee guida chiare ed assolutamente sicure per questo tipo di struttura, ed è per questo che riteniamo indispensabile chiedere ancora qualche giorno di pazienza a parenti che sicuramente non vedono l’ora di poter far visita ai propri cari. La sicurezza, soprattutto di chi da solo non può difendersi, viene prima di tutto”.Per questi motivi, l’ordinanza n°73 del 20 maggio stabilisce il “divieto di accesso da parte di parenti e visitatori alle strutture residenziali che ospitano anziani autosufficienti e non, comunque denominate, presenti e funzionanti sul territorio comunale a partire da mercoledì 20 maggio 2020 e fino a lunedì 25 maggio 2020 inclusa”.