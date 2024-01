Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sono passati due anni da quando il comandante dei carabinieri Alessandro Iacovelli ha lasciato Carpi dopo aver guidato la compagnia per cinque anni.E prima di sbarcare a Carpi, Iacovelli - oggi di nuovo in servizio presso il Comando provinciale dei carabinieri di Roma - operò nel Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Castel Gandolfo. Proprio in quel contesto si era distinto per la maxi operazione che nel 2012 portò all’arresto di 38 esponenti del clan Casamonica con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Operazione per la quale ricevette il plauso, tra gli altri, anche dell’allora sindaco di Roma Alemanno.Nella foto una immagine di Iacovelli, qualche anno fa, a San Felice sul Panaro insieme ad alcuni cittadini alle prese con la ricostruzione post-sisma del 2012