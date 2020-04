Case riposo provincia di Modena: i dati che certificano una apocalisse

Sono numeri che fanno rabbrividire quelli comunicati dalla Fp Cgil relativi ai decessi per coronavirus e ai contagi nelle strutture per anziani in provincia di Modena. I dati della Cgil, aggiornati ad oggi, come lo stesso sindacato tiene a precisare, non sono ufficiali (a parte quelli relativi alle Asp area Nord), ma sono frutto di informazioni provenienti dai lavoratori all'interno delle strutture e quindi assolutamente affidabili.Parliamo di 122 anziani morti e una giovane operatrice, almeno 280 contagi tra gli ospiti e 80 operatori malati. Numeri che si discostano da quelli dell'Ausl per la quale il numero di contagi è maggiore e il numero di decessi è inferiore (poichè calcolati solo in base ai tamponi fatti, e in molti casi non vengono fatti e non in base alla sintomatologia).Numeri che comunque certificano una apocalisse vergognosa per il nostro territorio. Vergognosa perchè loro, le vittime anziane, in casa ci sono state, come tanto raccomandato a suon di slogan a tutti. Ma proprio in quelle case pensate dal welfare modenese in cui dovevano essere protetti hanno trovato la morte. Quasi il 9 per cento degli ospiti contagiati ( 3254 in tutto ) e un massacro nelle 16 strutture su 52 nelle quali è entrato il virus, con percentuali di malati spesso oltre il 50%.Ma ecco i dati.(Modena): 10 anziani e una operatrice 36enne morti , 35 ospiti e 10 operatori positivi(Modena): 18 morti, 51 ospiti e 16 operatori positivi(Modena): 11 morti, 12 ospiti e 6 operatori positivi(Modena): 6 operatori positivi ai test sierologici in attesa di tampone(San Felice): 13 morti, 34 ospiti e 16 operatori positivi(Concordia): 8 morti, 29 ospiti e 8 operatori positivi(Mirandola): 3 morti e 10 ospiti positivi(Carpi): 4 morti, 16 ospiti e 5 operatori positivi(Carpi): un morto, 14 ospiti e due operatori positivi(Soliera): 5 ospiti positivi e tre operatori(Castelfranco): 3 morti e 13 ospiti positivi(Maranello): 17 morti, 15 ospiti e 6 operatori positivi(Formigine): 17 morti (in questo caso all'Ausl risultano numeri inferiori)(Montefiorino): 12 morti e oltre 20 casi positivi(Pavullo): 5 morti e 12 positivi.Nell'area Nord risultano anche 5 casi positivi nel servizio di assistenza domiciliare gestito da Asp e a Carpi 4 anziani e 3 operatori contagiati nel servizio domiciliare gestito da Domus.non si registrano contagi.