Castelfranco, edificio da demolire abitato da animali selvatici: salvi

Ieri i vigili del fuoco di Modena sono intervenuti in una delicata operazione in un cantiere di Castelfranco Emilia. Alcuni cittadini avevano infatti denunciato la presenza di animali bloccati in un edificio in corso di demolizione. La Lega antivivisezione si è subito attivata e, grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco di Modena, ha potuto verificare l'assenza di situazioni di pericolo per animali selvatici o randagi.'Ringraziamo sentitamente i vigili del fuoco - scrive la Lav in una nota -. I cantieri o gli edifici abbandonati sono spesso scelti da gatti, ma anche da colombi o altri volatili, come rifugio e tana. È fondamentale quindi, prima di interventi di demolizione o ristrutturazione, accertarsi dell'assenza di animali che potrebbero restare feriti o uccisi dai mezzi meccanici utilizzati nelle operazioni. Invitiamo i Comuni a predisporre norme di verifica preliminare da parte delle ditte incaricate di interventi invasivi sugli edifici, e invita i cittadini a segnalare potenziali situazioni di pericolo per gli animali'.