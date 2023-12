Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

“Con questo ricorso, la cui sentenza attendiamo con positive speranze, siamo certi di aver fatto quanto possibile sul piano giudiziario, per tutelare il diritto del nostro territorio e della nostra comunità a conservare un bene prezioso in grado di garantire milioni di dividenti ai propri soci, posti di lavoro e relativo indotto per decine di aziende locali. Tutti benefici che il Comune di Carpi, e la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi evidentemente sono disposti a negare ai propri cittadini per agevolare l’ingresso, sempre più preponderante di una Società privata che, essendo quotata in borsa, ha completamente altra mission rispetto alla nostra Aimag - afferma Lodi -. Certi di aver istruito al meglio il ricorso con i nostri legali, confidiamo di poter salvaguardare – assieme a tutti gli undici comuni che condividono le nostre preoccupazioni e speranze – l’indipendenza e il valore della multiutility'.'Ad ogni modo, viste le differenti visioni con i soci che detengono la maggioranza dell’Azienda, ritengo che Mirandola dovrà doverosamente porre all’ordine del giorno una riflessione sul proprio ruolo ed eventualmente su come investire diversamente i denari dei propri contribuenti per la migliore gestione dei servizi essenziali ora affidati ad Aimag'.