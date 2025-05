Castelnuovo compie 1000 anni e festeggia con la Fiera di Maggio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Dal 19 al 26 maggio, Castelnuovo Rangone si appresta a vivere una settimana intensa di eventi e spettacoli con il ritorno della tradizionale Fiera di Maggio, un appuntamento profondamente radicato nella vita della comunità locale. Quest’anno l’evento assume un significato ancora più speciale, in quanto si inserisce nei festeggiamenti per i mille anni della città, una ricorrenza che rende l’edizione 2025 ancora più ricca di iniziative.

Organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con associazioni locali, attività produttive e commerciali, la Fiera di Maggio porterà in scena una vasta gamma di attività, tra cui concerti dal vivo, mercati, spettacoli teatrali, appuntamenti gastronomici e momenti di approfondimento culturale.



'Nell’anno del millenario di Castelnuovo, la Fiera di Maggio sarà un’edizione davvero speciale – sottolinea il sindaco Massimo Paradisi –.

'Questo evento è atteso da tutta la comunità e il nostro impegno è ripagato dall’affetto dei visitatori. Un sentito ringraziamento va alle osterie e ai volontari, che contribuiscono ogni anno a rendere la festa un successo». Anche la vicesindaca Daniela Sirotti Mattioli, assessora al Turismo e alla Promozione del territorio, evidenzia l’importanza dell’evento: «La fiera unisce musica, mercato e solidarietà, creando un’atmosfera unica e coinvolgente per tutti».Il calendario della manifestazione è denso di appuntamenti imperdibili. La fiera si aprirà il 19 maggio con un brindisi in piazza e il concerto “Fantasia di corde” nella chiesa di San Celestino, con la violinista Mihaela Costea e l’arpista Davide Burani.

Seguiranno serate all’insegna della musica live, con il torneo di briscola, il concerto dei VHS, il Gin Bota Day con dj set e la sfilata di moda sostenibile.Il 21 maggio, i ragazzi del doposcuola saranno protagonisti con lo spettacolo “Oltre il paese delle meraviglie” al Cinema Teatro Ariston, mentre in piazza Bertoni si terrà il Gin’s Got Talent, un’esibizione che mette in mostra giovani talenti. Per gli amanti del rock, grande attesa per il contest Mood On, dedicato alle band emergenti.Non mancheranno gli eventi culturali, tra cui il pomeriggio dedicato al fumetto con una masterclass del fumettista Stefano Tamiazzo, che presenterà anche il suo libro “L’ergastolo di Santo Stefano. Fine pena mai”. Incontri letterari, laboratori per bambini, spettacoli teatrali e mostre arricchiranno ulteriormente l’offerta della fiera.Nel fine settimana, la manifestazione entrerà nel vivo con il trenino per i più piccoli, gli stand gastronomici, il mercato ambulante e la performance di lancio di coltelli e asce dell’associazione Alca. Le osterie locali proporranno dj set, concerti live e cene tematiche, mentre il palco di via Roma ospiterà artisti come la Superboomer Band, Le Bambole di Pezza e gli 88 Decibel.Una chiusura solidale e un arrivederci alla prossima edizioneLa Fiera di Maggio si concluderà il 26 maggio con la cena comunitaria, animata da Sonny Ve e Manuel, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione Aut Aut, consolidando lo spirito solidale della manifestazione.'Anche quest’anno si ripete la magia della Fiera di Maggio – conclude Stefano Solignani, assessore alla cultura e comunicazione –. Questa settimana festosa segna l’inizio dell’estate, con un programma pensato per coinvolgere tutte le generazioni'.