L’uomo, sottoposto durante la scorsa notte a controllo di polizia in una piazza del centro, è stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina e hascisc, in confezioni pronte per lo smercio di strada. L'uomo aveva custodiva anche una somma contante di denaro, ritenuta provento dell’illecita attività.Dichiarato in stato di arresto nella flagranza del reato, è stato condotto questa mattina avanti al Giudice del Tribunale di Modena che, all’esito dell’udienza con rito direttissimo, ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nella provincia di Modena.