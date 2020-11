Castelfranco, bordo strada aree sosta tangenziale come discarica

Uno spettacolo indecoroso non degno di Castelfranco e di chi in auto vi arriva o vi transita. E' l'immagine documentata dai Consiglieri della lista civica per Castelfranco Gianluca Tomesani e Michele Sardone. Ironicamente hanno chiesto all'amministrazione di installare in zona cartelloni promozionali di tortellini per coprire lo scempio diffuso sia nei fossi e nei campi a lato della tangenziale sia nelle aree di sosta, ma politicamente hanno presentato una interrogazione per chiedere, attraverso l'amministrazione un intervento di pulizia da parte di Anas. Interrogazione che ha avuto una risposta, per i due consiglieri, non soddisfacente. 'Con grande nostra sorpresa - specificano Tomesani e Sardone - ci hanno laconicamente inviato 3 risposte, che riportiamo in sintesi: la comune di Castelfranco è di totale competenza di A.N.A.S., l’amministrazione comunale ha segnalato periodicamente l'abbandono di rifiuti A.N.A.S. alla quale ha invito a rivolgersi. Siamo di fronte al solito e deludente rimpallo di responsabilità politiche e gestionali. Tanto che la stessa amministrazione ci consiglia di informarci direttamente presso A.N.A.S. Pare che la stessa sia l’unica responsabile alla manutenzione della variante? La cosa non ci convince'.