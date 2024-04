Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il sindaco uscente Gianni Gargano, sostenuto da una larga coalizione a traino Pd che va da M5S ad Azione, avrà dunque due rivali. I meloniani schiereranno la Righini, mentre Malavasi guiderà le altre liste di opposizione.Da mesi tra i due è in atto un braccio di ferro che, alla fine, non ha portato alcun vincitore.Righini, volto noto della politica castelfranchese ed emiliana, è già stata candidata capolista alle ultime regionali nella lista 'Borgonzoni presidente'.Claudio Malavasi, dirigente della Croce Rossa italiana ed ex vicecomandante della polizia locale, ha già una esperienza come candidato in una lista civica a Modena.