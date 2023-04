'Castelfranco, chi finanzia il centro islamico di via dei Falegnami?'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













A parlare è Manuela Spaggiari, segretario provinciale di Noi Moderati.'Qualche anno fa il progetto della moschea era stato lasciato morire per una decisione della comunità islamica stessa, forse per motivi di natura economica. Ora qualcosa è evidentemente cambiato, chiediamo di capire che cosa esattamente. Castelfranco Emilia come Modena, nuove moschee con relative polemiche, nate soprattutto dalle scelte unilaterali delle giunte a traino Pd che fingono di ascoltare i cittadini ma hanno già preso le loro decisioni. Attendo con ansia le risposte del sindaco, lo chiedo a nome dei cittadini' - chiude Spaggiari.