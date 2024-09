Castelfranco Decibel Open Air: la carica dei 15.000 in arrivo a Bosco Albergati

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

12 alle 23.30 di entrambi i giorni, andrà in scena il Decibel Open Air, il festival della musica elettronica per la prima volta ospitato in città. E considerata la portata dell’evento – sono attese,per le due giornate, oltre 15mila persone complessive – l’Amministrazione comunale di Castelfranco Emilia, congiuntamente all’Ufficio tecnico, alla Polizia locale e alla Protezione civile,ha messo in atto una serie di azioni per rispondere alle esigenze della comunità: da un punto informativo aperto per tutta la durata della manifestazione fino a una modifica della viabilità con lapossibilità, però, per residenti e imprese, di ritirare un pass per la libera circolazione.«Il termine che al meglio riassume il fine settimana che verrà è “straordinario”.

Perché la nostra Città – spiega il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano – sta ampliando sempre più lo

sguardo verso un modello di turismo nazionale e internazionale, promuovendo eventi che vanno a intercettare l’interesse di tutte le fasce d’età; allo stesso modo, però, occorre mantenere un

equilibrio tutelando chi vive sul territorio. Ed ecco quindi che è compito dell’Amministrazione fare fronte a possibili disagi derivanti da alcune modifiche della viabilità e restrizioni della circolazione,

in particolare nei pressi della Cavazzona».



Con l’obiettivo di ridurre al minimo le criticità e consentire, a residenti e lavoratori nelle zone interessate all’evento, di spostarsi senza particolari difficoltà, attraverso le volontarie e i volontari

del gruppo di Protezione Civile della Città è stata consegnata una mappa dell’area nella quale vengono raccontate le temporanee modifiche. Inoltre sono invitati i residenti e i titolari di veicoli



diretti alle attività produttive di via San Michele, via Lavichielle e via Cassola di Sotto, nel tratto compreso tra via Manzolino Est e via San Vincenzo – via Sparate, a ritirare gli appositi pass che

garantiranno la libera circolazione nelle zone interessate. Lo si potrà fare già domani, giovedì 5 settembre, dalle ore 16 alle ore 18 presso l’ufficio distaccato della Polizia Locale della frazione di

Piumazzo; in alternativa è possibile venerdì 6 settembre, dalle ore 9 alle ore 12, presso il Comando di Polizia locale del capoluogo, e nel pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 20, alla sala

mensa della nuova scuola della Cavazzona, sita in via Cantastorie.



Qualora ci fossero particolari necessità, gli agenti della Locale rimangono a disposizione ai numeri 059921220 o 3488003886. «Infatti l’Amministrazione ha predisposto un punto informazioni a cui rivolgersi in caso di ogni altra esigenza. Ci troverete all’interno della Sala Mensa della Scuola di Cavazzona, in via Cantastorie.

L’Info point sarà aperto venerdì dalle 15 alle 20, oltre che per tutta la durata della manifestazione. Sarà possibile contattarlo anche attraverso questo numero di telefono: 3498323693. Colgo

l’occasione per ringraziare volontarie e volontari della Protezione civile, operatrici e operatori della Locale e dell’Ufficio tecnico», conclude Giovanni Gargano.

Nel totale rispetto dell’area, il Festival sarà certificato CO2 Carbon Neutral, plastic free e con l’obiettivo di raggiungere il 90% di raccolta differenziata. La nuova location sarà una scoperta per

tutti gli amanti della kermesse che vivranno due giornate di puro divertimento, immersi nel più grande bosco di pianura dell’Emilia Romagna.



Nella foto una immagine della scorsa edizione a Firenze