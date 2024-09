Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

‘Uno spettacolo indecoroso per qualunque zona delle città a maggior ragione a ridosso dei centri storici. Noi gruppo Lega di Castelfranco per conto di tutti i cittadini, chiediamo come sia possibile il verificarsi di una tale situazione critica e non decorosa a fronte di un servizio strapagato ad Hera e come mai l’amministrazione non intervenga per trovare una soluzione. E mentre ci poniamo queste domande ci rendiamo conto come il piacere della nostra passeggiata in centro sia del tutto svanito’.