Nella serata di ieri, nei pressi della Polisportiva La Stalla, si è verificata un’aggressione ai danni di una donna. L’autore del gesto, una persona con problemi, è stato prontamente segnalato alle autorità competenti.‘Sin dai primi momenti, sia i carabinieri, che il 118 che il sottoscritto si sono recati sul luogo dell’accaduto per svolgere al meglio tutte le verifiche del caso, monitorando lo stato di salute della signora e acquisendo le prime informazioni. Desidero esprimere un sentito ringraziamento alla Polisportiva La Stalla per la tempestiva collaborazione, avendo messo a disposizione delle Forze dell’Ordine le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, ai carabinieri per la prontezza e al personale 118 per professionalità’ - spiega il sindaco Gargano.‘Le indagini sono attualmente in corso e, per garantire il loro corretto svolgimento, è fondamentale mantenere il massimo riserbo.

Fin dal principio, ho assicurato il mio supporto sia alla vittima che alla sua famiglia, con cui sono rimasto, e sono tuttora, in costante contatto’ - chiude il sindaco.’

’La nostra concittadina si era recata presso la Polisportiva La Stalla di Castelfranco per una lezione di Pilates. Improvvisamente la donna è stata aggredita nel parcheggio posteriore e trascinata verso una zona più buia e isolata. La donna ha trovato il coraggio di lottare ed è riuscita a fuggire all'interno dell Arci dove è stata immediatamente soccorsa - spiega Lodovica Boni della Lega -. Alla donna tutto sommato poteva andare molto peggio, i lividi sul collo testimoniano la brutta avventura di violenza. Il Gruppo Lega di Castelfranco ribadisce l’appello alla Amministrazione e alla Polizia Municipale di aumentare i controlli e la sorveglianza nel paese dato che risulta evidente come non esista più garanzia della sicurezza dei cittadini nello svolgere normali attività come ad esempio recarsi a fare corsi sportivi in palestra’.