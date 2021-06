Castelfranco, dopo Mezzetti altro innesto in giunta: Silvia Cantoni

Nuovo ingresso nella giunta di Castelfranco Emilia: dopo la nomina di pochi giorni fa di Remo Mezzetti, da sempre vicino a Massimo Giusti , nella squadra guidata dal sindaco Giovanni Gargano fa il suo ingresso Silvia Cantoni. 24 anni, laureanda in Giurisprudenza, già consigliera in quota Pd, avrà le seguenti deleghe: Castelfranco Città policentrica e frazioni, Centro Commerciale Naturale, Commercio, Promozione del Territorio, CFE52, Politiche Partecipative. A seguito di questa nomina, il neo assessore lascerà il Consiglio comunale, cedendo il suo posto al primo dei non eletti Pd alle amministrative del 2019, Beppe Caselli.“Sono veramente contento di questo nuovo ed importante innesto per la mia squadra – ha dichiarato il sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano –. Se con l’arrivo di Remo Mezzetti abbiamo recentemente ingranato due marce in più, con questo nuovo ingresso ne inseriamo altre due e possiamo procedere proprio come piace a me: con entusiasmo e potenza, nel segno della concretezza operativa a beneficio di tutta la comunità, nessuno escluso'.