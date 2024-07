Castelfranco e San Cesario, ricostituito il gruppo Lega

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Qualcuno avrà pensato che una scelta personale fosse sufficiente a porre la parola “fine” alla “nostra” Lega, sempre presente sui nostri territori, Ebbene no. Chi ci ha creduto non ha fatto i conti con la tenacia di molte persone che, liberamente, con forza, determinazione e coraggio, hanno immediatamente ricompattato la Lega sul territorio, come un’Araba Fenice. Lodovica, Gianluca, Roberto, Luisa, Adriano, Simona, Fabio, Flaviana, Francesca, Andrea, Saura, Marina e tanti altri, sono riusciti a compattare un fantastico gruppo, scegliendo di lavorare tutti insieme ad un medesimo progetto, senza prevaricazioni, bensì nell’ottica di una collaborazione reciproca - si legge in una nota -.

Un gruppo forte, coeso, sorretto da ciò che da sempre unisce il popolo leghista: una visione unica, un sentimento vero che travalica il puro protagonismo. Con umiltà ci mettiamo a disposizione di tutti quei cittadini delusi da una partitocrazia di palazzo, dedita solamente ai propri interessi personali. La nostra priorità è dare voce alle persone che vivono nei nostri comuni, che quotidianamente affrontano problemi, subendo le scelte di amministrazioni “sorde e cieche”. Abbiamo intenzione di ascoltare i cittadini, i loro problemi quotidiani; così come siamo pronti ad accogliere ed ascoltare i giovani, anzi ci piacerebbe che il nostro messaggio arrivasse a loro. Presto ci sarà nuovamente una sezione attiva della Lega sul nostro territorio, dove accoglieremo tutti coloro che vorranno mettersi in gioco per costruire un futuro più sereno. Siamo all'inizio di un nuovo ciclo e crediamo che i cittadini apprezzeranno questo nostro impegno'.