Castelfranco, ecco la giunta Gargano: entra il figlio di Paolo Cristoni

Giovanni Gargano, rieletto sindaco, mantiene le deleghe alla Sicurezza e Legalità, Protezione Civile, Villa Sorra, Fund Raising e Unione del Sorbara.Alessandro Salvioli (Partito Democratico), 30 anni, impiegato presso un ente pubblico, viene nominato Vice Sindaco con deleghe all’Urbanistica e Rigenerazione Territoriale, Politiche Educative, Scuola e Sport, Organizzazione e politiche del Personale.Silvia Cantoni (Partito Democratico), 27 anni, già assessore dal 2021 al 2024), riceve le deleghe alla Cultura, Commercio e SUAP, Volontariato e CFE365.

Sarah Testoni (Idee in Comune), 28 anni, già assessore dal 2022, riceve le deleghe a Transizione Ambientale ed Energetica, Benessere e Tutela Animale, Mobilità sostenibile, Ciclo integrato dei rifiuti e Politiche Giovanili.

Fabio Berselli (Partito Democratico), 53 anni impiegato tecnico presso una società di trasporti, a cui sono state affidate le deleghe ai Lavori Pubblici, Manutenzione e Decoro Urbano, Interventi PNRR, Gestione Patrimonio Pubblico e Viabilità.

Renza Barani (Partito Democratico), 65 anni, attivista del terzo settore, che riceve le deleghe a Welfare e Politiche di Genere, Lavoro e Politiche abitative.

Ugo Piacquadio (Movimento 5 Stelle), 47 anni, Area Manager in un’azienda del settore ceramico, che riceve le deleghe a Programmazione, bilancio, tributi ed entrate, Affari Istituzionali, Partecipazione, Organismi partecipati.

Luca Cristoni (Castelfranco Futura), 52 anni, Responsabile risorse umane in un’azienda nel settore della formazione professionale, a cui sono affidate le deleghe all’Agricoltura, Promozione del Territorio e Turismo, Europa, Gemellaggi e Patti d’Amicizia.